Galatasaray Hatayspor maçı canlı anlatım (Galatasaray maçı canlı izle)
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u 2-0'la geçen sarı kırmızılılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Hatayspor ise Kasımpaşa beraberliğinin ardından ilk galibiyetini hanesine yazdırmanın peşinde. Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor maçı saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
TERİM'DEN TAKIMA UYARI
Fatih Terim, kritik öneme sahip karşılaşma için öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.
3. RANDEVU
Galatasaray ile Hatayspor oynanan maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamadı. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao da kadroda yok. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden golcü oyuncu da forma giyemiyor.
HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALIYOR
Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi.
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