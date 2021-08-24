Fatih Terim'in ardından bir açıklama daha! Galatasaray'ın istediği Morutan'ın hocası: Artık bizim oyuncumuz değil
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrası hakkında açıklama yaptığı Morutan'la ilgili bir açıklama daha geldi! Sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Olimpiu Morutan'ın hocası Steaua Bükreş Teknik Direktörü Edi Iordanescu transferin bittiğini duyurdu. (GS transfer haberi)
Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Morutan'la ilgili transfer açıklaması yapan Fatih Terim "Morutan'ı beğeniyorum. Sağolsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.
Terim'in ardından bu kez Steaua Bükreş Teknik Direktörü Edi Iordanescu'dan Olimpiu Morutan açıklaması geldi.
Sepsi ile oynadığı maçın ardından konuşan Iardonescu, Morutan'ın takımdan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:
"Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı kaybettik artık bizim oyuncumuz değil. Ondan elde edeceğimiz bonservis bedeliyle yeni gençler alabiliriz."
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