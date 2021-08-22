23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, 21 yaşındaki forvetin peşini bırakmıyor. Fatih Terim, başkan Elmas ile yaptığı görüşmede "Hücumdaki eksikliklerimizi sadece onu alarak kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

ANDERS DREYER

Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

FACUNDO DANIEL TORRES

Takvim'in aktardığı habere göre Uruguay basını, Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

DARIUS OLARU

Sarı kırmızılılarda transfer hedeflerinden birinin, FCSB'de forma giyen Darius Olaru olduğu iddia edildi. 3 Mart 1998'de Romanya'nın Mediaş şehrinde dünyaya gelen Darius Olaru, 1.77 boyunda ve merkez orta saha mevkiinde görev alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Aslan, uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak kabul edilmezse bu defteri kapatacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri

KALIFA COULIBALY

Falcao'ya kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı takım, Mohamed'in performansından ise memnun değil. Cimbom'un, Nantes'le yollarını ayrılacağı belirtilen Kalifa Coulibaly'i gündemine aldığı iddia edildi.

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