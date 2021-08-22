HALİL DERVİŞOĞLU

Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, 21 yaşındaki forvetin peşini bırakmıyor. Fatih Terim, başkan Elmas ile yaptığı görüşmede "Hücumdaki eksikliklerimizi sadece onu alarak kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.