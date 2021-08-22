Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi, hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Kalifa Coulibaly, Facundo Daniel Torres, Darius Olaru gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
HALİL DERVİŞOĞLU
Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, 21 yaşındaki forvetin peşini bırakmıyor. Fatih Terim, başkan Elmas ile yaptığı görüşmede "Hücumdaki eksikliklerimizi sadece onu alarak kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.
ANDERS DREYER
Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi.
FACUNDO DANIEL TORRES
Takvim'in aktardığı habere göre Uruguay basını, Penarol formasını giyen Facundo Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğunu yazdı.
DARIUS OLARU
Sarı kırmızılılarda transfer hedeflerinden birinin, FCSB'de forma giyen Darius Olaru olduğu iddia edildi. 3 Mart 1998'de Romanya'nın Mediaş şehrinde dünyaya gelen Darius Olaru, 1.77 boyunda ve merkez orta saha mevkiinde görev alıyor.
OLIMPIU MORUTAN
Aslan, uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak kabul edilmezse bu defteri kapatacak.
KALIFA COULIBALY
Falcao'ya kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı takım, Mohamed'in performansından ise memnun değil. Cimbom'un, Nantes'le yollarını ayrılacağı belirtilen Kalifa Coulibaly'i gündemine aldığı iddia edildi.
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