Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu'na çevrildi! (GS spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için kulübü Brentford'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Başkan Burak Elmas'ın bu rakamı 3 yıla yayarak ödemek istediği öğrenildi. (GS spor haberleri)
Fatih Terim'in en önemli transfer hedeflerinden biri olan Halil Dervişoğlu için yeniden düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı- kırmızılılar, Brentford kulübü ile temasa geçerek 6 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu.
BİZZAT ELMAS GÖRÜŞÜYOR
Ancak bu rakamın 3 yıla yayılacak şekilde ödeneceği de İngilizler'e belirtildi. Görüşmeleri bizzat Başkan Burak Elmas yaparken, şimdi gözler Brentford'un vereceği yanıta çevrildi.
SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü Halil'i kesinlikle kadrosunda düşünmüyor. Milli futbolcunun transferinde önümüzdeki hafta çok sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.
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