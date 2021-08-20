20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu'na çevrildi! (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündem yeniden Halil Dervişoğlu transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için kulübü Brentford'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Başkan Burak Elmas'ın bu rakamı 3 yıla yayarak ödemek istediği öğrenildi. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da gündem yeniden Halil Dervişoğlu’na çevrildi! GS spor haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Fatih Terim'in en önemli transfer hedeflerinden biri olan Halil Dervişoğlu için yeniden düğmeye basıldı. Takvim'in haberine göre sarı- kırmızılılar, Brentford kulübü ile temasa geçerek 6 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da gündem yeniden Halil Dervişoğlu’na çevrildi! GS spor haberleri

BİZZAT ELMAS GÖRÜŞÜYOR
Ancak bu rakamın 3 yıla yayılacak şekilde ödeneceği de İngilizler'e belirtildi. Görüşmeleri bizzat Başkan Burak Elmas yaparken, şimdi gözler Brentford'un vereceği yanıta çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da gündem yeniden Halil Dervişoğlu’na çevrildi! GS spor haberleri

SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü Halil'i kesinlikle kadrosunda düşünmüyor. Milli futbolcunun transferinde önümüzdeki hafta çok sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

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