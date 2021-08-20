Sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımız Süper Lig ikinci hafta maçında, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te, Atakaş Hatayspor takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu 'nda karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarlarımızın bedelsiz olarak maça katılımı için, 20 Ağustos Cuma günü saat 20.00'den itibaren, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.

20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır." denildi.

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