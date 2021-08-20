20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ikinci haftasındaki Galatasaray - Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!

G.Saray - Hatayspor maçının oynanacağı stadyum açıklandı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Galatasaray - Hatayspor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sarı kırmızılılar, Hatayspor ile 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımız Süper Lig ikinci hafta maçında, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te, Atakaş Hatayspor takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarlarımızın bedelsiz olarak maça katılımı için, 20 Ağustos Cuma günü saat 20.00'den itibaren, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.

20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır." denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed’e Fransa’dan 2 dev talip! Mohamed'e Fransa'dan 2 dev talip!
Luyindama’ya talip var! İşte o takım... Luyindama'ya talip var! İşte o takım...
G.Saray’da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı G.Saray'da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör