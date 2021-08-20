Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ikinci haftasındaki Galatasaray - Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Galatasaray - Hatayspor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sarı kırmızılılar, Hatayspor ile 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Maçın biletleri 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.
2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarlarımızın bedelsiz olarak maça katılımı için, 20 Ağustos Cuma günü saat 20.00'den itibaren, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.
20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır." denildi.
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