20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha sıkıntısı!

Cimbom’da orta saha sıkıntısı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda, yapılan 8 oyuncu takviyesine rağöen orta sahada yaşanan eksiklik göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, değişim için başladığı transfer harekâtında şu ana kadar sekiz takviye yaptı.

Bunlardan Cicaldau ve Nelsson kurallar gereği grup aşamasına kadar süre alamıyor.

Dün gece ortada forma giyen yenilerden sadece Berkan sahadaydı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şu ana kadarki tabloya bakıldığında sarı kırmızılılarda teknik, gole yakın, adam eksiltip fırsat hazırlayabilecek bir isimin eksikliği net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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