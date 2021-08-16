Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den flaş Cicaldau kararı! İşte Galatasaray'ın Giresunspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Giresunspor'a konuk oluyor. Fatih Terim'in öğrencileri, mücadeleden galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamak istiyor. Karadeniz ekibi ise taraftarı önünde rakibini devirerek 44 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e galibiyetle giriş yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, yeni transfer Alexandru Cicaldau ile ilgili kararını da verdi. İşte Giresunspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, saat 21.45'te Çotanak Spor Kompleksi'nde ligin yeni ekibi Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarla başlayan sarı-kırmızılılar, ligdeki rakibi Giresun ile 44 yıl sonra rakip olacak.
13. RANDEVU
Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray'ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi. Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
YENİ TRANSFERLER
Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı.
DÜDÜK ERKAN ÖZDAMAR'DA
Giresunspor - Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.
CICALDAU İLK 11'DE
Cimbom'un yeni sezon transferlerinden Alexandru Cicaldau, Avrupa Kupası'nda forma giyememişti. Rumen yıldız bugünkü Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa sahaya çıkacak. Fatih Terim'in 24 yaşındaki futbolcunun idman performansından bir hayli memnun olduğu ve onu Berkan ile Taylan'ın önünde oynatmaya karar verdiği belirtildi.
İşte Giresunspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
GİRESUNSPOR
OKAN
ZEKİ
PEREZ
DOUGLAS
HÜSAMETTİN
PELUPESSY
TRAORE
FLAVIO
DIABATE
SERGINHO
BALDE
GALATASARAY
MUSLERA
SACHA BOEY
LUYINDAMA
MARCAO
VAN AANHOLT
TAYLAN ANTALYALI
BERKAN KUTLU
CICALDAU
KEREM AKTÜRKOĞLU
BABEL
DIAGNE
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