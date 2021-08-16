Cimbom Süper Lig'de sahne alıyor! İşte Giresunspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Transfer döneminde kadrosunu gençleştirmeye yönelik adımlar atan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Giresun'da açıyor. Sarı-kırmızılı takım ilk maçında Giresunspor deplasmanında sahne alacak. İşte Giresunspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de Galatasaray sezonu Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte açıyor. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Aslan kadrosunu hem güçlendirdi hem de gençleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde bir kez daha şampiyonluğa koşmayı planlayan sarı-kırmızılılar bugünkü Giresunspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Başarılı çalıştırıcı da hafta boyunca öğrencileriyle yaptığı konuşmada basit hata istemediğini söyledi, geçen sezon bu yüzden ciddi kayıplar verdiklerini hatırlattı.

GÖZLER MBAYE DIAGNE'DE

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in hücumun en ilerisinde kimi kullanacağı merak konusu. Mostafa Mohamed henüz performansıyla İmparator'u ikna edebilmiş değil. Mbaye Diagne "Bu sezon planlamasını benimle yapmayın" diyerek ayrılık sinyalleri verse de Senegalli yıldızdan daha hazır bir forvet oyuncusu bulunmuyor. Deneyimli çalıştırıcının Avrupa Kupaları'nda 2 defa ağları sarkan 29 yaşındaki golcüyü bugün de 11'de oynatması bekleniyor. Mbaye Diagne, bir sezonda 30 gol atarak en skorer yabancı futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten almıştı.

CICALDAU İLK KEZ SAHADA

Cimbom'un yeni sezon transferlerinden Alexandru Cicaldau, Avrupa Kupası'nda forma giyememişti. Rumen yıldız bugünkü Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ilk defa sahaya çıkacak. Fatih Terim'in 24 yaşındaki futbolcunun idman performansından bir hayli memnun olduğu ve onu Berkan ile Taylan'ın önünde oynatmaya karar verdiği belirtildi. Romanya'dan gelen Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte efsane olan vatandaşı Gheorghe Hagi'nin 10 numaralı formasını istemedi. 33 numarayı tercih etti. Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası 10 numara hala boşta.

GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: OKAN, HÜSAMETTİN, PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE

ASLAN'IN 'EN'LERİ



En çok şampiyon: G.Saray 22 şampiyonlukla Süper Lig'de en fazla ipi göğüsleyen ekip.

En kötü derecesi: 1981-82 sezonunda 11. oldu. En kötü dönemini geçirdi.

En çok puan topladığı sezon: 2005-06'da en iyi sezonunu yaşadı. 83 puanla şampiyon oldu.

En az puan topladığı sezon: 1979-80'de 29 puanla en kötü sezonunu geçirdi.

En çok maç kazandığı sezon: 1960-61 ve 1987-88 sezonlarında 2 defa 27'şer maç kazandı.

En az maç kazandığı sezon: 1979-80'de sadece 8 maç kazanabildi.

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-67'de 17 maça berabere kaldı.

En az berabere kaldığı sezon: 1991-92 ve 2017-18'de 3'er kez eşitliği bozamadı.

En az yenilgi aldığı sezon: 1985-86 sezonunda hiç yenilmedi.

En çok yenilgi aldığı sezon: 2010-11 sezonunda 16 yenilgi aldı.

En çok gol attığı sezon: 1962-63 sezonunda rakip ağları 105 defa sarstı.

En az gol attığı sezon: 1981-82 sezonunda sadece 26 gol attı.

En az gol yediği sezon: 1972-73'te kalesinde 12 gol gördü.

En çok gol yediği sezon: 2015-16'da 49 gol yedi.

En farklı galibiyeti: 1959-60'ta Altınordu, 1992-93'te Ankaragücü'nü 8-0 yendi.

En farklı yenilgisi: 2002-03'te Fenerbahçe'ye 6-0 kaybetti.

En gollü maçı: 1982-83'te Adana Demir'i 9-2 yendi.

En iyi gol averajı: 1996-97'de artı 60 averaj yaptı.

En kötü averajı: 2010-11'i eksi 5 averajla tamamladı.

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