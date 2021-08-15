Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Gedson Fernandes, Leroy Fer, Al Musrati... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geleceğin takımını kurmak için kolları sıvadı. Berkan Kutlu, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson gibi isimleri kadrosuna katan Aslan'ın hedefinde yeni yıldız ve yıldız adayları var. Gedson Fernandes, Leroy Fer, Al Musrati son olarak gündeme gelen futbolcular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasına adını yazdırdı. Fatih Terim'in ısrarcı olduğu genç kaleci için görüşmeler yakında resmiyet kazanacak.
HALİL DERVİŞOĞLU
Brentford, sol açık ve santrforda forma giyebilen Yoane Wissa'yı kadroya kattı. Bu transferle Halil'in Premier Lig ekibinde forma şansı azaldı. Galatasaray, milli forvetten haber beklerken, İngiliz cephesinin 5 milyon euro bonservis beklediği öğrenildi.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes transferinde büyük yol alındı. Aslan 10 milyon euro civarında bir bedelle Geson'u kadroya katmaya çalışıyor. Fernandes, Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi.
BRIAN OCAMPO
Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon Dolar'lık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
AL MUSRATI
Braga ile pazarlık masasına oturan Burak Elmas ve yönetimi Libyalı orta saha için 5-6 milyon Euro bandında bir teklif sundu. İki kulübün anlaşması durumunda Musrati'ye düşük bir yıllık ücret ödenerek TFF'nin uygulamış olduğu harcama limitleri de aşılmayacak.
LEROY FER
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi.
ALIOU DIENG
Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü son olarak 6.5 milyon Euro'ya inmişti. Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor.
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