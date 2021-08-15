ALIOU DIENG

Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü son olarak 6.5 milyon Euro'ya inmişti. Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor.

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