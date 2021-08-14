Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Uruguaylı kaleci, kendisi ve ailesi için spor ürünleri satın aldı. İşte o kareler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milliyet'te yer alan habere göre, yaklaşık yarım saat kaldığı spor mağazasından çok sayıda ürün alan Fernando Muslera, alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarını kırmayarak, mesafeli bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının objektiflerine de poz vermeyi ihmal etmeyen başarılı kaleci, kısa süren alışverişinin ardından İstinyePark'tan ayrıldı.

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