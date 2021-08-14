Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diagne, paylaşımında "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir." ifadelerine yer verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendisine değer verilmesini istediğini söyleyen Senegalli forvet, paylaşımına "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir." notunu düştü.





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