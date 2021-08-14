14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Diagne’den dikkat çeken paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diagne, paylaşımında "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir." ifadelerine yer verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendisine değer verilmesini istediğini söyleyen Senegalli forvet, paylaşımına "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir." notunu düştü.


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