06 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga transferinde pürüz!
Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcunun transferinde pürüz yaşadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Luyindama'nın yerine transfer edilmek istenen Japhet Tanganga'da pürüz çıktı... 22 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Tottenham ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu henüz ikna edemedi.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirlenmişti.
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