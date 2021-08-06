Tottenham'da ilk 11 şansının zor olduğunu bilen genç stoperin gelecek diğer teklifleri de dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi. Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Tanganga karar vermek için acele etmeyecek ve transfer döneminin sonlarına doğru gideceği kulübü seçecek.