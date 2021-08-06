06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga transferinde pürüz!

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcunun transferinde pürüz yaşadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Japhet Tanganga transferinde pürüz!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.08.2021

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine transfer edilmek istenen Japhet Tanganga'da pürüz çıktı... 22 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Tottenham ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Japhet Tanganga transferinde pürüz!

Tottenham'da ilk 11 şansının zor olduğunu bilen genç stoperin gelecek diğer teklifleri de dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi. Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Tanganga karar vermek için acele etmeyecek ve transfer döneminin sonlarına doğru gideceği kulübü seçecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Japhet Tanganga transferinde pürüz!

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu belirlenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yönetimin kararı kesin! Falcao ve Feghouli gitmezse... Yönetimin kararı kesin! Falcao ve Feghouli gitmezse...
Çarpıcı Muslera sözleri! Zihinsel olarak dağılmış Çarpıcı Muslera sözleri! "Zihinsel olarak dağılmış"
Yıldız isme sert eleştiri! İlk 11 oyuncusu değil Yıldız isme sert eleştiri! "İlk 11 oyuncusu değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör