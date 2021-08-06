Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçını İskoç basını böyle yorumladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam eden Galatasaray, İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-1 berabere kaldığı maçın ardından tur şansını rövanşa bıraktı. Bu beraberlik takımımızda bir hayal kırıklığı yaratırken, İskoç ekibi ise oldukça memnun oldu. İşte maçın ardından İskoçya basınında atılan manşetler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu turdaki İskoç rakibi St. Johnstone ile yaptığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Aslan'da, kaleci Fernando Muslera gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü yeni transfer Sacha Boey kaydetti. Bu karşılaşma İskoç basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...
THE HERALD
"Callum Davidson'ın adamları, Türkiye'de çarpıcı bir performansla tüm tahminlere meydan okudular"
THE SCOTTISH SUN
"Jason Kerr'in penaltısı, 10 kiş kalmış Türklere karşı Avrupa maçında geceyi kurtardı"
THE SCOTSMAN
"Callum Davidson, Türkiye'de Galatasaray'la berabere kalmayı 'olağanüstü' bir sonuç olarak nitelendirdi"
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