Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçını İskoç basını böyle yorumladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam eden Galatasaray, İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-1 berabere kaldığı maçın ardından tur şansını rövanşa bıraktı. Bu beraberlik takımımızda bir hayal kırıklığı yaratırken, İskoç ekibi ise oldukça memnun oldu. İşte maçın ardından İskoçya basınında atılan manşetler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Aslan'da, kaleci Fernando Muslera gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken, Galatasaray'a beraberliği getiren golü yeni transfer Sacha Boey kaydetti. Bu karşılaşma İskoç basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

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