Fatih Terim yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi ST johnstone ile karşılaşacak. Yeni transferler Sacha Boey, Patrick Van Aanholt ve Berkan Kutlu, Fatih Terim'in şans vermesi halinde sahada yer alabilecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV'ye elenen Aslan yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Galatasaray, İskoçya temsilcisi ST johnstone ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2, 3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

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