02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray-St. Johnstone maçının iddaa oranları açıklandı!

G.Saray-St. Johnstone maçının iddaa oranları açıklandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray-St. Johnstone maçının iddia oranları belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılılar bu turnuvada İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşirken, bu maçın iddaa oranları da belli oldu.

Galatasaray-St. Johnstone maçı iddaa oranları:

Galatasaray: 1.27
Beraberlik: 4.20
St. Johnstone: 6.75

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