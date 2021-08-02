Galatasaray-St. Johnstone maçının iddaa oranları açıklandı!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla biraraya gelerek samimi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam bir yabancı stoper alacaklarını söylerken, A Spor muhabiri Emre Kaplan da bu transfer harekatını değerlendirdi. Kaplan, "Kısa vadede olmasını beklediğimiz transfer bir stoper takviyesi. Bu kiralık da olabilir, Galatasaray'ın Tottenham'da forma giyen Tanganga için görüşmeleri devam ediyor. Bu bölgeye kısa vadede bir transfer olacaktır." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)