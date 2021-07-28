Galatasaray - PSV Eindhoven maçı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşıyor. İlk maçta sarı kırmızılılar, Hollanda ekibine 5-1'lik skorla mağlup olmuştu. Galatasaray - PSV karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETİYOR!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetiyor. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.

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