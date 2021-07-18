18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri takıma katan Galatasaray'da mücadele öncesinde 2 futbolcunun corona virüsü salgınına yakalandığı da açıklandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray PSV'yi elerse veya elenirse ne olacak? UEFA'da devam ediliyor mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

👉 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

🚑 2 POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

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