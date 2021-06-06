Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

AYTAÇ KARA Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen Aytaç Kara ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

HALİL AKBUNAR İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

PABLO GALDAMES Galatasaray scout ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine Pablo Galdames için girişimler başladı. 2018 yılında Espanola'dan Velez'e geçen Galdemes'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

EMMANUEL DENNIS William D'Avila, Emmanuel Dennis'i Galatasaray'a önermişti. Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla poz vermesi futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını güçlendirdi.

ANDROS TOWNSEND Galatasaray, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde alternatifi de hazır. SArı kırmızılı ekip sözleşmesi sona eren Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

ALEX MORENO İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti. Galatasaray, yıldız sol beki satın alma opsiyonuyla kiralayacak.