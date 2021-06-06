07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen , formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

ALPASLAN ÖZTÜRK

Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan , yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, 'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi 'nin başarılı futbolcusu için girişimlerini sürdüren 'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

PABLO GALDAMES

scout ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine Pablo Galdames için girişimler başladı. 2018 yılında Espanola'dan Velez'e geçen Galdemes'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

EMMANUEL DENNIS

William D'Avila, Emmanuel Dennis'i 'a önermişti. Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla poz vermesi futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

ANDROS TOWNSEND

, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde alternatifi de hazır. SArı kırmızılı ekip sözleşmesi sona eren Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

ALEX MORENO

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki 'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti. , yıldız sol beki satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdemes... | GS haberleri

KAAN AYHAN

, forması giyen ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesine yeni isimleri ekledi! Juan Mata, Alex Moreno, Pablo Galdames... | GS haberleri

JUAN MATA

'ın gündemindeki 'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılı ekibin dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mata için flaş bir gelişme yaşandı. Sky Sports'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

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