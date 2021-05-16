Galatasaray eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananlar ise bir bir ortaya çıktı.