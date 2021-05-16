Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a karşı 3-1 galip gelen ancak şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'da şok gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Malatyaspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Aslan'ın, bir sezon daha kadrosunda tutmak istediği Portekizli oyuncunun, sürpriz vedasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Beşiktaş'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi.
Galatasaray eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananlar ise bir bir ortaya çıktı.
Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı.
Galatasaray'da Malatyaspor maçı sonrası yaşanan krizin detayları ortaya çıktı. Cimbom'da, mücadele sonrası flaş bir ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.
Sabah Spor'un haberine göre; Stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.
Maç bitince bu gelişmeden haberdar olan Gedson sarı-kırmızılı yönetimden kimseyle görüşme gereği duymadan veda mesajını paylaştı.
İşte o paylaşım
FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.
'ABD'ye gitmek için pasaportum yok Bodrum'a gideceğim.' diyen Fatih Terim, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.
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