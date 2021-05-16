16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a karşı 3-1 galip gelen ancak şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'da şok gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Malatyaspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Aslan'ın, bir sezon daha kadrosunda tutmak istediği Portekizli oyuncunun, sürpriz vedasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce 'ı sonra da 'u mağlup eden Galatasaray, Yeni 'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda 'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananlar ise bir bir ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak 'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

'da maçı sonrası yaşanan krizin detayları ortaya çıktı. Cimbom'da, mücadele sonrası flaş bir ayrılık yaşandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

'un haberine göre; Stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin 'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

Maç bitince bu gelişmeden haberdar olan Gedson sarı-kırmızılı yönetimden kimseyle görüşme gereği duymadan veda mesajını paylaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

İşte o paylaşım

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

FALCAO'NUN EŞİ POLİSLE TARTIŞTI...

Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. 'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in 'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'

Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! İşte Gedson Fernandes'in ayrılık sebebi...

'ABD'ye gitmek için pasaportum yok Bodrum'a gideceğim.' diyen Fatih Terim, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.

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