Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında averajla lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor beraberliği sonrası ligde 5'te 5 yaparak seri yakalayan ve Beşiktaş'la puanını eşitleyen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh.





GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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Ligde Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen gol averajından dolayı ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın +42, siyah-beyazlıların da +44 averajı bulunuyor. Aslan, Kartal'ın Göztepe deplasmanında galip gelmesi durumunda Yeni Malatyaspor karşısında o maçın skoruna göre artı 3 gol atması gerekecek. Galatasaray kendi maçını kazanıp, Beşiktaş puan kaybetmesi durumunda ise averaj hesabı yapmadan bu sezonun şampiyonu olacak.

7 MAÇTA 3 VE DAHA FAZLA FARK ATTI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de aldığı 25 galibiyetin 7'sinde 3 ve daha fazla farkla rakibini mağlup etmeyi başardı. En farklı galibiyetini 6-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında kazanan sarı-kırmızılılar, Denizlispor'u İstanbul'da 6-1, deplasmanda 4-1, Çaykur Rizespor'u 4-0, Hatayspor, Başakşehir ve Kayserispor'u da 3-0'lık skorla yendi.

LİGDE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 9 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı. Rekabette ligdeki en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray elde etti. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde karşılaşmış, Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti.

8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde bu sezon en son deplasmanda Hatayspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 5 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor'u mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. Galatasaray bu sezon ligde daha önce 8 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray ligde bu sezon evinde 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 11 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Aslan 42 gol kaydederken, kalesinde 16 gol gördü. Galatasaray iç sahada son olarak Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYENİ TAKIMI

Süper Lig'in oynanan 39 karşılaşmada kalesinde 35 gol gören Galatasaray, bu alan en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin en iyi savunmacı ekibi olmasının yanında en çok gol atan da ikinci takım. Aslan, 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından kaydettiği 77 golle en fazla gol atan ikinci takım olarak bulunuyor.

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