09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan attığı golle maça damga vurdu. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o madde ve flaş detay... (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan 'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Bu sezon 19 kez 11'de sahaya çıkan 34 yaşındaki yıldız, derbide kulübede oturunca sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Sabah'ın haberine göre; yeni seçilecek yönetim, Arda'nın 'daki geleceğine karar verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Teknik direktör , Arda için "Onun sözleşmesi gönülden. Galatasaray'da devam etmesini isterim" demişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Tecrübeli oyuncu, gazetesi 'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.

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