Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan attığı golle maça damga vurdu. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o madde ve flaş detay... (GS spor haberleri)
Sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan Arda Turan'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu.
Bu sezon 19 kez 11'de sahaya çıkan 34 yaşındaki yıldız, derbide kulübede oturunca sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kaldı.
Sabah'ın haberine göre; yeni seçilecek yönetim, Arda'nın Galatasaray'daki geleceğine karar verecek.
Teknik direktör Fatih Terim, Arda için "Onun sözleşmesi gönülden. Galatasaray'da devam etmesini isterim" demişti.
Tecrübeli oyuncu, İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.
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