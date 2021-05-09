Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Opsiyonu...

Tecrübeli oyuncu, İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel" ifadelerini kullandı.

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