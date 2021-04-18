Galatasaray takımını son 15-16 maçtır bu kadar çok koştuğunu görmemiştim. Belhanda krizi, yürüyen futbolcular, birbirlerine hava atan adamlar... Geçen hafta Yedlin yerde yatıyor sakat, neredeyse ayak bileği kırılmış. Bir arkadaşı gidip de "Ne oluyor sana?" diyen yok. Öyle bir takımdı. Bu sefer Mustafa Cengiz sahneye çıkınca çarşı karıştı. Dinliyorum ve okuyorum kimse, "Başkan yalan söylüyor doğru söylemiyor, yanlış yönlendiriyor" diyeni görmedim. Hep "Galatasaray başkanı böyle konuşmamalı. Kol kırılır yen içinde kalır" deniyor. Demek ki kolun kırılması birkaç yerden ki, yen kafi gelmiyor! Bakın, geçen birkaç haftadır Galatasaray üzerinde ölü toprağı var. Takım birbirine yardım etmiyor, çoğu general. Dün akşam ne oldu? Ne değişti Galatasaray'da? Başkanın konuşması.