Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Hocanın kafası sahada değil" derken, yönetim ise sözleşme görüşmelerini askıya aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör Fatih Terim'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.
Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.
Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.
DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI
Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.
YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!
Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek. (Takvim)
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