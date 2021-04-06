Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!

Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek. (Takvim)

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