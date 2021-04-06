06 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Hocanın kafası sahada değil" derken, yönetim ise sözleşme görüşmelerini askıya aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan 'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör 'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI

Sosyal medyada ise taraftarların 'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

Tercihleri çok tartışılmıştı... Galatasaray'da çanlar Fatih Terim için çalıyor

YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!

Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan 'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bir süredir , , Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek. (Takvim)

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