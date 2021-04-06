06 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

Son 2 sezonda 11 oyuncu kiralayan ve iskelet kadroyu bu oyuncular üzerine kuran Galatasaray, günü kurtaramazken geleceğini de tehlikeye attı. Sarı-kırmızılılarda bu isimler beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen , sakatlık problemi ile adından söz ettiren akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar. Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte 'yu mumla arattı.

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

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Sabah'ın haberine göre, yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden 'a hiç katkı sağlayamadı.

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

Hatay'da stopere çekilen , geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler ve de düşüşe geçti.

Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.

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