Galatasaray günü kurtaramadı! Kiralık futbolcular...

ONYEKURU VE MOSTAFA MOHAMED DÜŞÜŞTE

Sabah'ın haberine göre, yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden Galatasaray'a Halil Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı.