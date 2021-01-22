22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne Ada yolcusu! İşte yapılan teklif

Aslan'da Diagne Ada yolcusu! İşte yapılan teklif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

’ın Senegalli golcüsü 4.5 milyon Euro karşılığında ’e imza atmak üzere. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

ekiplerinden , transferinde sona yaklaştı. Başlangıçta satın alma opsiyonuyla satın alma şeklinde yürütülen görüşmeler, ile anlaşma sağlanmasının ardından direkt satış pazarlıklarına döndü. Sarı- Kırmızılı yönetim 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Diagne'yi her an elinden çıkartabilir. Öte yandan derbide kırmızı kart gören Diagne'ye 2 maç men cezası verildiği açıklandı. (Takvim)
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