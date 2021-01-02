04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Levent Şahin: Bugün arkadaşları sahada onun için mücadele edecek.

Levent Şahin'den Omar sözleri! Takım arkadaşları...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadele öncesi yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin, "2020 yılını talihsiz bir kazayla kapattık. Son üç gündür hepimiz çok üzgünüz. Bugün arkadaşları için mücadele edecek." dedi.

'in 16. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı , açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Maalesef 2020'yi talihsiz bir kazayla kapattık. Son 3 gündür hepimiz, bütün Galatasaray ailesi olarak inanılmaz üzgün zamanlar geçirdik. Bizler çok etkilendik, çünkü Florya'dayız. 'la birlikte olduk.

TEK İSTEĞİMİZ...

Omar, bir futbolcudan daha farklı birisi. Hem çok güçlü bir karakter, hem de inanılmaz bir aile babası. Böyle olması bizi çok etkiledi. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Tek isteğimiz bu.

ARKADAŞLARI ONUN İÇİN MÜCADELE EDECEK

Saha içerisi veya antrenmanda darbe sonucu değildi, insani bir olaydı. İnsanlardan Omar'a dua etmelerini istiyoruz. Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek. Ellerinden geleni yapacaklar.

EKSİKLER VAR

Maalesef eksikler var. Bir kısım yarından itibaren dönecek. Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok. Taylan kart cezalısı. Bu uzun süreçte, hangi arkadaşımıza ne kadar görev verirsek yapacaktır

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