Levent Şahin: Bugün arkadaşları sahada onun için mücadele edecek.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi yardımcı antrenör Levent şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "2020 yılını talihsiz bir kazayla kapattık. Son üç gündür hepimiz çok üzgünüz. Bugün arkadaşları Omar için mücadele edecek." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.
İşte Levent Şahin'in açıklamaları:
Maalesef 2020'yi talihsiz bir kazayla kapattık. Son 3 gündür hepimiz, bütün Galatasaray ailesi olarak inanılmaz üzgün zamanlar geçirdik. Bizler çok etkilendik, çünkü Florya'dayız. Omar'la birlikte olduk.
TEK İSTEĞİMİZ...
Omar, bir futbolcudan daha farklı birisi. Hem çok güçlü bir karakter, hem de inanılmaz bir aile babası. Böyle olması bizi çok etkiledi. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Tek isteğimiz bu.
ARKADAŞLARI ONUN İÇİN MÜCADELE EDECEK
Saha içerisi veya antrenmanda darbe sonucu değildi, insani bir olaydı. İnsanlardan Omar'a dua etmelerini istiyoruz. Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek. Ellerinden geleni yapacaklar.
EKSİKLER VAR
Maalesef eksikler var. Bir kısım yarından itibaren dönecek. Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok. Taylan kart cezalısı. Bu uzun süreçte, hangi arkadaşımıza ne kadar görev verirsek yapacaktır
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