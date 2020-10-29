29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Martin Linnes takıma katıldı

Martin Linnes takıma katıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Cimbom'da Martin Linnes sakatlığını atlattı. sağ bek, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Cimbom'da Martin Linnes sakatlığını atlattı. sağ bek, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı şekilde antrenman yaptı. Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi.
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