25 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao'dan dikkat çeken performans! Gomis'ten sonra...

Falcao'dan dikkat çeken performans! Gomis'ten sonra...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika Galatasaray haberi: BB Erzurumspor maçında müthiş bir gole imza atan Kolombiyalı futbolcu , bir de asist kaydetmişti. Yıldız golcü, ilk 6 haftadaki performansıyla dikkat çekti.  İşte tüm detaylar...

, Erzurum deplasmanında hem sevinci hem de hüznü yaşadı... 1 gol atıp, 1 de asist yapan G.Saray'ın 'El Tigre' lakaplı yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı. 20'de Emre'nin golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, 64'te ise fileleri kendisi havalandırdı. Falcao ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig'de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09'dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu. Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18'de 7 gol atmayı başarmıştı.

7 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1'i dün olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve G.Saray'ı sırtlayan isim oldu.

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