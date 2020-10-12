12 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan 5 isim için açıklama geldi!

G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Belhanda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

'da milli arada hazırlıklar devam ediyor. , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara başlarken 4 isim ayrıca çalışmalar yaptı. İşte detaylar...

Konuya ilişkin açıklama şu şekilde;

Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

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