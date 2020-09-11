11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

7 milyon’u duyan kaçtı

7 milyon’u duyan kaçtı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Galatasaray'da gözden çıkartılan futbolcular arasında en çok rağbet gören oyuncu Jimmy Durmaz...

Galatasaray'da gözden çıkartılan futbolcular arasında en çok rağbet gören oyuncu Jimmy Durmaz... İsveç asıllı Türk futbolcuya Denizlispor, Hatayspor, ve takımları talip oldu ama yıllık 7 milyon liralık garanti ücreti, bu kulüplerin geri adım atmasına yol açtı.
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