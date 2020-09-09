09 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Asamoah raporu korkuttu

Asamoah raporu korkuttu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Menajerler, Kwadwo Asamoah'ı 'in önüne getirirken tecrübeli hoca, ön liberoda da oynayabilmesi nedeniyle scout raporu istedi.

Menajerler, Kwadwo Asamoah'ı 'in önüne getirirken tecrübeli hoca, ön liberoda da oynayabilmesi nedeniyle scout raporu istedi. "Dinamik, çalışkan, enerjik... Oyunu okuma becerisiyle dikkat çekiyor" şeklindeki scout raporundan etkilendi. Ancak aynı raporun sonuna, "Yeteneğine rağmen sık sık sakatlanması büyük handikap" yazılması ise Terim'in gözünü korkuttu.
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