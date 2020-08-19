Sangare için yanıt vermedi

Fatih Terim'in yine ön libero adaylarından İbrahim Sangare için idari menajer Şükrü Hanedar'ın Toulouse'un başkanlığına getirilen Damien Comolli'yi direkt aradığı bildirildi.

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Fatih Terim'in yine ön libero adaylarından İbrahim Sangare için idari menajer Şükrü Hanedar'ın Toulouse'un başkanlığına getirilen Damien Comolli'yi direkt aradığı bildirildi. Ancak Comolli'nin, Hanedar'a artık tek tek oyuncu transferleriyle ilgilenmediğini söylediği ve kulübün futbol direktörünün numarasını ilettiği öğrenildi. Comolli'nin bu tavrı Hanedar'ı oldukça şaşırttı.