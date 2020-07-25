Galatasaray'da flaş Maicon gelişmesi! Uçak biletini paylaştılar
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği ve Al Nasr ile bonservis görüşmelerinde bulunulan Maicon, İstanbul'a dönüyor. Sarı-kırmızılı kurmayların Al-Nasr yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç çıkmadığı ve Brezilyalı savunma oyuncusunun İstanbul'a geleceği öğrenilirken, Arap basını Maicon'un uçak biletini paylaştı.
Galatasaray'ın bonservisini satabilmek adına yoğun uğraşlar verdiği Maicon, sarı-kırmızılılara dönüyor.
Arabistan'da yayın yapan Sports Jazirah, Maicon'un İstanbul'a dönüş biletini takipçileriyle paylaşırken, slaati.com adlı internet sitesinde de Maicon'un menajerinin açıklamalarına yer verildi.
"G.SARAY AL NASR İLE ANLAŞAMADI"
Fotomaç'ın derlediği habere göre menajerin, oyuncusunun Türkiye'ye döneceğini söylediği ve müzakerelerin neden olumlu sonuçlanmadığına dair net bir yorum yapmadığı belirtildi.
İDDİA: 26 TEMMUZ'DA GELİYOR
Biletin görselini paylaşmasının ardından, görseli silen medya organında, Maicon'un 26 Temmuz'da İstanbul'a geleceği iddia edildi.
İŞTE O BİLET VE PAYLAŞIM;
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