20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Okan Kocuk’a güveniyor

Okan Kocuk’a güveniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan 'nın yokluğunda , Okan Kocuk'a güveniyor.

Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan 'nın yokluğunda , Okan Kocuk'a güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir kaleci transfer edilmesini istemiyor. Öte yandan Muslera'nın da Okan'a destek vererek "Ona güvenmeliyiz. Çok iyi bir kaleci" dediği bildirildi.

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