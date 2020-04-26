Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini: Delireceğim

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı evde geçirdiği karantina günlerinden sıkıldığını söyledi. Mancini, "60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada karantina süreci yaşanıyor. Sosyal mesafenin virüsten korunmak için oldukça etkili olduğu bu dönemde insanlar evlerinden çıkmayarak salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Spor camiası da virüs sonrası maçların ertelenmesi ile kendini eve kapattı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın deneyimli teknik adamı Roberto Mancini ise katıldığı canlı yayında itiraflarda bulundu. Mancini şu ifadeleri kullandı:

İtiraf etmeliyim ki evde durmaktan sıkıldım. Eğer 60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim. Sabah kalkıp egzersiz yapıyorum. Öğleden sonra da hava güzel olursa terasta oturuyorum hepsi bu. Ancak şüphesiz daha kötüsü virüsün kurbanları... Onlara son görevimizi bile yapamadık. Bu berbat bir his.

İtalya, Avrupa'nın corona virüsü vaka sayısında İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki ölüm hızı ise sosyal izolasyon kurallarına uyulduğu için günden güne azalıyor.

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