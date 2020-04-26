26 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini: Delireceğim

G.Saray'ın eski hocası Mancini: Delireceğim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2020

Bir dönem ülkemizde 'ı çalıştıran Milli Takım Teknik Direktörü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı evde geçirdiği karantina günlerinden sıkıldığını söyledi. Mancini, "60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada karantina süreci yaşanıyor. Sosyal mesafenin virüsten korunmak için oldukça etkili olduğu bu dönemde insanlar evlerinden çıkmayarak salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Spor camiası da virüs sonrası maçların ertelenmesi ile kendini eve kapattı. Bir dönem 'ı da çalıştıran 'nın deneyimli teknik adamı ise katıldığı canlı yayında itiraflarda bulundu. Mancini şu ifadeleri kullandı:

İtiraf etmeliyim ki evde durmaktan sıkıldım. Eğer 60 gün sonra bu durum bitmezse delireceğim. Sabah kalkıp egzersiz yapıyorum. Öğleden sonra da hava güzel olursa terasta oturuyorum hepsi bu. Ancak şüphesiz daha kötüsü virüsün kurbanları... Onlara son görevimizi bile yapamadık. Bu berbat bir his.

İtalya, Avrupa'nın corona virüsü vaka sayısında 'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkedeki ölüm hızı ise sosyal izolasyon kurallarına uyulduğu için günden güne azalıyor.

F.Bahçe ve G.Saray'a müjdeli haber! Dünya devi transferden çekildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor!
Cimbom'u sevindiren Babel gelişmesi! Cimbom'u sevindiren Babel gelişmesi!
F.Bahçe ve G.Saray'a müjdeli haber! Dünya devi transferden çekildi F.Bahçe ve G.Saray'a müjdeli haber! Dünya devi transferden çekildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör