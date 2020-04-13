13 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Çolak'tan flaş paylaşım! Geri mi dönüyor?

Eski G.Saraylıdan flaş paylaşım! Geri mi dönüyor?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

ekiplerinden 'da kariyerine devam eden 'ın eski futbolcusu , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından yine söz ettirdi. Son günlerde 'e geri döneceği konuşulan 28 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım, takımından ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

'ın altyapısından çıkarak A 'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen 'ın 'e geri döneceği iddia edilmişti. Emre Çolak'ın hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması transfer söylentilerini güçlendirdi.

GALATASARAY KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cimbom'da A takımda 3'er Süper Lig, ve olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

Emre Çolak'ın adı Göztepe ve eski takımı Galatasaray ile anılıyor.

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