Emre Çolak'tan flaş paylaşım! Geri mi dönüyor?
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da kariyerine devam eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından yine söz ettirdi. Son günlerde Süper Lig'e geri döneceği konuşulan 28 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım, takımından ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Galatasaray'ın altyapısından çıkarak A Milli Takım'a kadar yükselen, ardından İspanya'nın yolunu tutarak Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edilmişti. Emre Çolak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Belki de bu manzarayla son aylar..." yazması transfer söylentilerini güçlendirdi.
GALATASARAY KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI
Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cimbom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.
Emre Çolak'ın adı Göztepe ve eski takımı Galatasaray ile anılıyor.
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