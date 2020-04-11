11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Aurelio Buta harekatı

G.Saray Mariano'nun alternafini buldu! İşte istenen rakam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yoğunlaştıran 'da gündem sağ bek transferi... Sözleşmesi sona erecek Mariano ve forma şansı bulamayan ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların 'in sağ beki 'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, verilen arayı fırsata çevirmek isteyen 'da yaz dönemi için çalışmalar hızlandı. Sezon sonunda Mariano ve ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un sağ bek transferine öncelik vermesi bekleniren, basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Voetbal Belgie'nin haberine göre Galatasaray, forması giyen sağ bek 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN DE RADARINDA

Geçtiğimiz sezon ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği iddia edildi.

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.

Olay sözler! haberin devamı

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