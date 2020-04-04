04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao 3 kuruma daha yardım etti

Falcao'dan 3 kuruma daha yardım eli!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

'ın dünyaca ünlü golcüsü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere ara verilmesinden sonra 'de bir hastanede ekipman desteğinde bulunmuştu. Kolombiyalı futbolcu, ülkesinde 3 kuruma daha yardım elini uzattı.

'a sezon başında Monaco'dan transfer edilen , sahadaki futbolcuğu kadar saha dışında da örnek bir kişilik sergiliyor.

basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne malzeme yardımında bulunan Falcao ve eşi Lorelei Taron, bu kez de ülkesindeki Fondation Aid Live, Help Us Does Well ve Fundacion Sanar'a bağış yaptı.

Falcao'nun bu yardımları ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi.

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