Galatasaray'da Radamel Falcao 3 kuruma daha yardım etti

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere ara verilmesinden sonra İzmir'de bir hastanede ekipman desteğinde bulunmuştu. Kolombiyalı futbolcu, ülkesinde 3 kuruma daha yardım elini uzattı.

Galatasaray'a sezon başında Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, sahadaki futbolcuğu kadar saha dışında da örnek bir kişilik sergiliyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne malzeme yardımında bulunan Falcao ve eşi Lorelei Taron, bu kez de ülkesindeki Fondation Aid Live, Help Us Does Well ve Fundacion Sanar'a bağış yaptı.

Falcao'nun bu yardımları ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi.

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