Babel Galatasaray'a dönüyor! Gözler diğer kiralık futbolcularda

Liglerin Ağustos ayına kadar uzaması durumunda Galatasaray'ın bir başka sıkıntısı ise kiralık sözleşmeleri biterek dönecek olan Ryan Babel, Mbaye Diagne, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve Maicon'un durumları...

Ajax, Babel'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Şimdi gözler diğer oyuncularda... Diagne, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve Maicon da dönerse Galatasaray'ı ayrıca düşündürüyor. Özellikle de Belçika'da da barınamayan Diagne faktörü... Bu oyunculara yeni takım bulunması için çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.

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