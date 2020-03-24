24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay test için hastaneye gitti!

Yusuf Günay test için hastaneye gitti!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

İkinci Başkanı Aburrahim Albayrak ve 'de testlerinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı da,  testi yaptırmak üzere hastaneye gitti.

'da İkinci Başkan ve 'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı , tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Galatasaray'da Yusuf Günay test için hastaneye gitti! İşte o görüntüler...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı futbolcular kayıtsız kalmadı! Sen gerçek bir savaşçısın G.Saraylı futbolcular kayıtsız kalmadı! "Sen gerçek bir savaşçısın"
Beşiktaş'tan G.Saray'a dev çalım! Beşiktaş'tan G.Saray'a dev çalım!
Son durumunu kızı açıkladı! Sigara içmemesi büyük avantaj Son durumunu kızı açıkladı! "Sigara içmemesi büyük avantaj"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör