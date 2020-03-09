09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Sınırda geçtiler

Sınırda geçtiler
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Galatasaray’da ceza sınırında bulunan , Feghouli ve Ryan Donk, maçında görmeyerek derbisi öncesi cezalı duruma düşmekten kurtuldular.

Galatasaray'da , Feghouli ve Ryan Donk ceza sınırında bulunuyordu. karşısında oynamama tehlikesi bulunan üç oyuncu dün maçı kart görmeden tamamladı ve Cimbom derbi öncesi fire vermedi.
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