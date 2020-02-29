29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Pazar günü 50 bin Aslan

Pazar günü 50 bin Aslan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Derbide Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deviren Galatasaray bu hafta Türk Telekom Stadı'nda 'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde teknik direktör ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.

Derbide Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deviren Galatasaray bu hafta Türk Telekom Stadı'nda 'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde teknik direktör ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.
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