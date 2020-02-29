Pazar günü 50 bin Aslan

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Giriş Tarihi: 29.02.2020
Derbide Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deviren Galatasaray bu hafta Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.
Derbide Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra deviren Galatasaray bu hafta Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.
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