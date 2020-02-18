18 Şubat 2020, Salı
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Lemina derbide oynamıyor
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak gösterilen Mario Lemina'dan Fenerbahçe derbisi öncesinde kötü haber geldi.
Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak gösterilen Mario Lemina'dan Fenerbahçe derbisi öncesinde kötü haber geldi. Malatyaspor maçının son bölümünde sakatlanan Gabonlu yıldızın dün yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan 26 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyme şansının olmadığı ifade edildi.
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