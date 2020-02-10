10 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Muslera hiç terlemedi!

Muslera hiç terlemedi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'ın emektar ismi Muslera'ya neredeyse hiç iş düşmedi. Uruguaylı file bekçisi, rakibin tehlikeli hiçbir atak ya da şutu ile karşılaşmadı.

'ın emektar ismi Muslera'ya neredeyse hiç iş düşmedi. Uruguaylı file bekçisi, rakibin tehlikeli hiçbir atak ya da şutu ile karşılaşmadı. Mücadeleyi adeta terlemeden tamamlayan Muslera, bu sezon ligde 20. maçına çıkarken, 9. kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Nando, maç sonu "Seriyi sürdürdüğümüz için mutluyuz" dedi.
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