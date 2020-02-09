09 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Belhanda için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı''

Belhanda için şok yorum! ''Takımdan ayrılmalı''
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Fatih 'in Alanyaspor maçında verdiği hatalı pas nedeniyle Younes Belhanda'ya, "Hasta ya... ruh hastası" sözleri ekranlara yansımış, bu görüntüler maçın önüne geçmişti. Terim'in Faslı oyuncu için kızgınlıkla söylediği sözler Fas'ta da yankılandı.

Yerel Medi-1 TV'de yayımlanan L'Club isimli programının yorumcusu Reda Allali, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda katkısı bulunan Belhanda'nın bu dakikadan sonra Galatasaray'da kalmaması gerektiğini söyledi.

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