Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta saha uzak kalacağı açıklanan Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kolombiyalı golcünün fizyoterapistler eşliğinde düz koşulara başladığı açıklandı. Öte yandan Cimbom'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve aynı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Marcelo Saracchi'nin de koşulara başladığı aktarıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcular Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'den müjdeli haberler geldi... Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.