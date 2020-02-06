06 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Başsağlığı mesajı

Başsağlığı mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Galatasaray, Van'da peş peşe meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Galatasaray, Van'da peş peşe meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; çığ altındaki vatandaşlarımızın sağ sağlim kurtarılmalarını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.

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