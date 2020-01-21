21 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Dönüşleri müthiş oldu
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı.
Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı. Sezonun ilk yarısında oynamayan Linnes ise 90 dakika oynadığı maçta yüzde 76.9 pas yüzdesiyle oynadı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...