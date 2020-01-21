Dönüşleri müthiş oldu

Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı.

Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı. Sezonun ilk yarısında oynamayan Linnes ise 90 dakika oynadığı maçta yüzde 76.9 pas yüzdesiyle oynadı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.