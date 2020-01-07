Kagawa sürprizi

Japon yıldız, 10 numara arayan Terim'e önerildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor... İlk günden beri iyi bir 10 numara isteyen Fatih Terim bir süredir Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen Dragomir'i izliyor. Ancak Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Menajerler sezon başında İspanya 2'nci Ligi takımlarından Zaragoza'yı gitmeyi seçen Shinji Kagawa'yı önerdi. 30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a gelmesine aracı olan Türk menajer, "Sol kanatta oynatıldığı ve sürekli oyundan alındığı için mutsuz" ifadesini kullandı.