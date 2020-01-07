07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Kagawa sürprizi

Kagawa sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Japon yıldız, arayan Terim'e önerildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor... İlk günden beri iyi bir isteyen bir süredir Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen Dragomir'i izliyor. Ancak Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Menajerler sezon başında İspanya 2'nci Ligi takımlarından Zaragoza'yı gitmeyi seçen 'yı önerdi. 30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a gelmesine aracı olan Türk menajer, "Sol kanatta oynatıldığı ve sürekli oyundan alındığı için mutsuz" ifadesini kullandı.

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