Seri ilk 11’e geri döndü
Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael Seri, iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti.
Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael Seri, iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti. 90 dakika sahada kalan Seri, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken; 10 kez ikili mücadeleye girdi ve yalnızca 2'sini kazandı. Taylan'a verdiği pasla ise ligdeki ilk asistini yaptı.
İKİ EKİP TAKİPTE
Sezon başında Fulham'dan kiralanan Seri'ye, Avrupa'dan talipler çıktı. Beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ve Everton'un devrede olduğu iddia edildi. Gönderilmesi gündemde olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.
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